City-Center Bergedorf: Principal beauftragt IPH Gruppe

Principal Asset Management und die IPH Gruppe weiten die Zusammenarbeit für das City-Center Bergedorf (CCB) in Hamburg aus. Bereits seit März 2025 für die Vermietung zuständig, verantwortet sie künftig auch das kaufmännische und technische Property Management, das zuvor in der Hand von Kintyre lag. Ziel ist die strategische Weiterentwicklung des urbanen Handelsstandorts.

„Die Entscheidung, die IPH Gruppe mit diesem Mandat zu betrauen, basiert auf der exzellenten Zusammenarbeit und den Ergebnissen, die in den letzten vier Jahren im Center Management der City Galerie Aschaffenburg für uns erzielt wurden. Als Eigentümer schätzen wir besonders das Engagement und die Expertise des Teams, die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Entwicklung eines Objekts voranzutreiben und den Erfolg langfristig zu sichern“, erklärt Daniel Wahle, Director Asset Management, Principal Asset Management.



„Wie bereits erfolgreich in der City Galerie Aschaffenburg umgesetzt, werden wir auch in Bergedorf strategisch an die Optimierung des Besatzes herangehen. Für das City-Center Bergedorf streben wir an, den Standort gezielt als zentrale Anlaufstelle für die Menschen in Bergedorf und den umliegenden Vororten zu erhalten. Gleichzeitig möchten wir den Charakter des Centers weiter ausbauen“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe.



Das City-Center Bergedorf bietet über 80 Fachgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von etwa 40.000 m². Zu den Ankermietern gehören P&C, C&A, TK Maxx und Edeka. Ergänzt wird der Nutzungsmix durch rund 90 Wohnungen, verschiedene Einrichtungen des Bezirksamts und der Stadt Hamburg sowie ein Ärztezentrum.