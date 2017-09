City Center Amstetten erstrahlt in neuem Glanz

Mit jährlich mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern und einem Bruttoumsatz von über 73 Millionen Euro ist das City Center Amstetten ein etablierter Treffpunkt im Zentrum Amstettens. Nach 15 Betriebsjahren wurde das Einkaufszentrum des Mostviertels einem umfassenden Refurbishment unterzogen. Das erklärte Ziel war eine ganzheitliche Auffrischung des CCA – baulich, gestalterisch und im Markenauftritt.

Gemäß dem Motto “Alles strahlt in neuem Glanz!” feierte das City Center Amstetten nach einer fast einjährigen Modernisierungsphase am vergangenen Wochenende ein dreitägiges Eröffnungsfest. Rund 5 Millionen Euro investierte IG Immobilien als Eigentümerin in das Refurbishment des City Center Amstetten, das bei laufendem Betrieb in Rekordzeit vollzogen wurde. Das CCA zeigt, wie sich umfassende Modernisierungsprozesse durch organisatorische Spitzenleistungen und verlässliche Partner in einem engen Zeitkorsett umsetzen lassen: „Für das Refurbishment konnten wir namhafte Experten gewinnen: BEHF Corporate Architects legten den konzeptionellen Grundstein, während Dr. Christian Mikunda – Experte für strategische Dramaturgie und Erlebniswirtschaft – Highlights und Attraktionen miteinbrachte. Wichtig war uns, das Gebäudekonzept so nachhaltig wie möglich auszurichten. Die neue, begrünte Fassade des CCA ist dabei wegweisend für ein Konzept, das mit der Natur und dem Stadtklima im Einklang steht“, so Hermann Klein, Geschäftsführer der IG Immobilien Unternehmensgruppe.



Das CCA als „grüne Oase“ Amstettens

Die bepflanzte Fassade ist eines der Highlights des neuen CCA Erscheinungsbildes. Auf insgesamt 2.830 m² Fläche ranken sich 180 Kletterpflanzen die Mauern hoch. 250 Sträucher und Bodendecker bieten nicht nur zusätzlichen Lebensraum für Tiere, sondern optimieren auch das Gebäudeklima: Die Pflanzenschicht schützt das Einkaufszentrum vor wetterbedingter Korrosion und isoliert. So muss das Center im Winter weniger beheizt und im Sommer weniger gekühlt werden. Die grüne Fassade wird ausschließlich durch Regen bewässert, bindet Feinstaub und wandelt so viel CO2 in Sauerstoff um, wie es rund 28 ausgewachsene Bäume tun würden. „Die Begrünung der Fassade war der Eigentümerin IG Immobilien ein wichtiges Anliegen, um eine besonders nachhaltige Gestaltung des neuen CCA zu ermöglichen. Die im August erfolgte Re-Zertifizierung für das BREEAM Nachhaltigkeitszertifikat mit der Note ‚Sehr gut‘ zeigt, dass wir mit diesem Weg den richtigen Ansatz verfolgt haben“, so Grubner.



Schrittweise Modernisierung

Um den Centerbetrieb für die Shopmieter sowie Besucherinnen und Besucher in jeder Bauphase weitestgehend ungestört zu gestalten, erfolgte das Refurbishment in mehreren Etappen: In der ersten Projektphase Ende 2016 wurde die Modernisierung der Parkgaragen inklusive intuitivem, neuem Wegleitsystem umgesetzt. Im Frühjahr/Sommer 2017 folgte die Neugestaltung der Mall-Innenbereiche: „Um im CCA eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, haben wir uns für einen ganzheitlichen Neuanstrich der Innenräume entschieden. Die neue Farbwelt wird von einem satten Weinrot als Hauptfarbe geprägt, die sich durch das gesamte Center zieht. Für diese Wahl haben wir bereits viele positive Rückmeldungen unserer Besucherinnen und Besucher erhalten, die die Farbe als sehr zeitgemäß und angenehm empfinden“, erklärt Centerleiter Hannes Grubner. Der neue, interaktive Kinderspielbereich, zwei Eventbereiche und ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept basierend auf energiesparenden LEDs, runden den optischen Neuauftritt des CCA ab. Als einer der letzten Meilensteine erfolgte die Neugestaltung der Fassade im Sommer 2017.



Ein Markenauftritt mit Geschichte

Den letzten Feinschliff bekam das City Center Amstetten mit einem neuen Markenauftritt. Das neue Logo an der Fassade des Einkaufszentrums wurde im Juni 2017 erstmals den Medien präsentiert. Dem Relaunch der Marke ging ein Ideenwettbewerb unter Schülerinnen und Schülern der Höheren Lehranstalt für Mode, Produktmanagement und Präsentation in Mödling voraus. Basierend auf dem Sieger-Entwurf entwickelte das Center mit seiner Werbeagentur den neuen Markenauftritt. Das Design und die dazugehörige, erweiterte Farbwelt ziehen sich von der Fassade, bis zur Website über alle eingesetzten Werbemittel. „Mit dem rundum neu gestalteten Center, seinem attraktiven Branchenmix und einem optimierten Serviceangebot wollen wir unsere Besucherinnen und Besucher auf ganzer Linie begeistern, damit das CCA auch weiterhin ein beliebter Treffpunkt im Mostviertel bleibt“, so Hannes Grubner, der damit auf die bewegte Geschichte des Standortes anspielt: Das Gelände, das früher „Auf der Wieden“ genannt wurde, gilt bereits seit über 300 Jahren als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hotspot Amstettens – angefangen von der Kranzer Mühle über die Hutfabrik Ita bis hin zum City Center Amstetten selbst. Dieser geschichtliche Hintergrund wurde optisch mittels Hut-Elementen in das neue Gesamtbild des Centers integriert.