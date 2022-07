Citi mietet neues Headquarter am Börsenplatz

Citi hat mit Axa Investment Managers einen Mietvertrag für eine neue exklusive Büroimmobilie im Herzen des Finanzplatzes Frankfurt unterzeichnet. Damit kann die US-Bank für die wachsende Belegschaft ein modernes Bürokonzept schaffen und den ambitionierten Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht werden. Citi war die erste große US-Bank, die eine klare Net Zero Strategie angekündigt hat und verfolgt.

