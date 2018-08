Cinthia Real Estate baut ihr deutsches Immobilienportfolio weiter aus

Die Cinthia Real Estate hat ihr wohnwirtschaftliches Portfolio um 65 Wohneinheiten in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz erweitert. Die Objekte wurden im Zuge einer Portfoliobereinigung von der niederländischen Investmentgruppe Benelux Asset Investment & Trading (BAIT) verkauft. Das für beide Seiten lukrative Geschäft kam durch die Vermittlung von DebtX zustande.

Ein Großteil des von der Cinthia Real Estate erworbenen Portfolios (57 Prozent) befindet sich in Nordrhein-Westfalen. Die entwicklungsfähigen Objekte mit einer Gesamtwohnfläche von 4.525 m² liegen unter anderem in Solingen, Essen, Bochum und Gelsenkirchen. Weitere Wohnungen sind in Sachsen (insbesondere Chemnitz) und Rheinland Pfalz (Worms).



Knapp 70 Prozent des Wohnbestands sind vermietet. Der Mietertrag hieraus beträgt für die Cinthia Real Estate im Jahr etwa 180.000 Euro, was einer Durchschnittsmiete von rund 4,70 Euro pro m² entspricht. Damit setzt die Cinthia Real Estate konsequent ihre Strategie fort, entwicklungsfähige Immobilien und Portfolios in chancenreicher Lage zu erwerben.



Cinthia Geschäftsführer Jochen Prinz erkennt in dem neuen Portfolio großes Potenzial: „Die von der BAIT erworbenen Wohneinheiten bieten uns aufgrund ihres hohen Optimierungsspielraums große Chancen, den Immobilienwert durch aktives Asset Management und gezielte Investitionsmaßnahmen deutlich zu steigern.“ Dabei wird die fachgerechte Bewirtschaftung der Objekte professionellen Hausverwaltungen überlassen.