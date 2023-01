Cinthia kauft Wohnanlagen im thüringischen Nordhausen

Die Cinthia Real Estate GmbH hat im Nordhausen (Thüringen) zwei Wohnanlagen mit 252 Wohnungen und einer Gesamtmietfläche von rund 13.500 m² erworben. Verkäufer ist die Midewo GmbH aus Gera. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Begleitet wurde die Transaktion von Engel & Völkers Investment Consulting (EVIC).

.

Die beiden Wohnanlagen aus den Jahren 1983 und 1987 befinden sich in der Hallesche Straße 15-37 und in der Sundhäuser Straße 1-21, zentral zwischen Bahnhof und Altstadt Nordhausen gelegen. Die Leerstandsquote beträgt aktuell ca. 20 Prozent. Cinthia will das Potential der Bestandsgebäude durch Revitalisierung heben und den Leerstand abbauen.



Die Kreisstadt Nordhausen am Harz ist Hochschulstandort und nimmt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum von Nordthüringen den Status eines Mittelzentrums ein. Die Wohneinheiten befinden sich in guter Innenstadtlage, der Bahnhof ist in ca. 10 Minuten fußläufig zu erreichen. Zur Hochschule sind es ebenfalls 10 Minuten zu Fuß.