Cinthia holt Adler ins Einkaufszentrum Stavenhagen

Cinthia Real Estate setzt das Fresh-up im Einkaufszentrum Reutereiche in Stavenhagen fort: Im August 2026 wird der Textilfilialist Adler Modemärkte den Mieterbesatz ergänzen. Laut des Bestandshalters sind zudem weitere Vermietungen und eine gestalterische Aufwertung des Zentrums geplant, die um nachhaltige Maßnahmen wie E-Ladesäulen ergänzt werden sollen.

.

Der Textilfilialist Adler Modemärkte wird am 27. August 2026 eine neue Filiale im Einkaufszentrum Reutereiche in Stavenhagen eröffnen. Damit hat die Cinthia Real Estate GmbH einen weiteren langfristigen Mieter für das Center gewinnen können.



„Das Einkaufszentrum Reutereiche ist ein attraktiver Standort. Die Pläne der Cinthia Real Estate haben uns in den partnerschaftlichen Gesprächen überzeugt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden vor Ort ein modernes Ladenkonzept und ein attraktives Sortiment bieten zu können“, sagt Fabian Messner Geschäftsführer der Adler Modemärkte.



Bereits im vergangenen Jahr gelang es dem Cinthia-Team, durch die langfristige Verlängerung und Erweiterung des Mietvertrags mit Aldi Nord neue Impulse für das Einkaufszentrum zu setzen. In diesem zeichnete sich zunehmend Leerstand ab, nachdem Mieter wie Jysk das Einkaufszentrum verlassen hatten. Im Rahmen der Aldi-Erweiterung auf 1.060 m² wurden die Flächen umfassend modernisiert und der Eingangsbereich neu gestaltet. Es folgten weitere Maßnahmen im Center sowie in dessen Umfeld. So wurde beispielsweise der Verbindungsweg zwischen August-Bebel-Straße und Reutereiche mit leistungsstarken Strahlern für eine bessere Beleuchtung ausgestattet.



Neben der Vermietung weiterer Ladenflächen, zu denen laut des Bestandshalters bereits gute Gespräche laufen, hat sich die Cinthia Real Estate die Modernisierung des Einkaufszentrums zum Ziel gesetzt. „Im vergangenen Jahr haben wir das Zentrum bereits belebt und nachhaltiger gestaltet. Das zeigt sich beispielsweise an den vier Ladesäulen für Elektroautos, die seit Dezember in Betrieb sind“, sagt Sandra Janyga. Und die Entwicklung geht weiter: „Wir arbeiten mit einer Design-Agentur zusammen, um das Gebäude für weitere Mieter und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort noch attraktiver zu gestalten.“



Mit dem Einzug von Adler füllt sich das Center damit wieder etwas. „Wir freuen uns sehr, mit Adler Modemärkte einen Partner gefunden zu haben, der ebenso vom Standort Stavenhagen überzeugt ist wie wir“, sagt Jakob Spitzer, Geschäftsführer der Cinthia Real Estate.