Cinthia erwirbt 197 Wohneinheiten in Gera

Die Cinthia Real Estate GmbH sichert sich weitere Wohneinheiten in Thüringen. Der Spezialist für die bedarfsgerechte Optimierung von Bestandsgebäuden erwirbt zwei Wohnanlagen in Gera mit insgesamt 197 Wohneinheiten auf knapp 11.900 m². Verkäufer ist die ortsansässige Fuchsturm Invest GmbH, ein Unternehmen des Thüringer Immobilienökonoms Christian Rokosch, der gleichzeitig auch Gesellschafter der Midewo Mitteldeutsche Wohnen GmbH ist, von der Cinthia Ende letzten Jahres schon 252 Wohnungen in Nordhausen erworben hatte [wir berichteten].

