Cinnamood eröffnet auch in Aachen und Frankfurt Filialen

Die Zimtschneckenkette Cinnamood setzt ihren Expansionskurs in Deutschland fort. In Aachen und Frankfurt hat das Unternehmen im Mai Ladenlokale übernommen – die Eröffnungen sollen zügig folgen. In Aachen hat sich Cinnamood 80 m² in der 1a-Lage Adalbertstraße 43 gesichert, wo zuletzt die Schmuckmarke Pandora eine Filiale betrieb. Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses ist ein privater Investor. In Frankfurt wird Cinnamood in die Kalbächer Gasse 12 und damit direkt an die zentrale „Fressgass“ ziehen. Die Fläche von 70 m² wurde bislang vom Textilhändler Palmers genutzt. Auch hier ist ein privater Investor der Vermieter.

Bereits im vergangenen Herbst hatte Cinnamood in der Düsseldorfer Flingerstraße 52 den Schuhhändler Pikolinos auf 40 m² Ladenfläche beerbt. Auch hier ist ein privater Investor Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses. JLL hat Cinnamood jeweils beraten und alle drei Anmietungen vermittelt. Die Kette verfügt mittlerweile über mehr als ein Dutzend Filialen.