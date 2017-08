Cilon vermietet Büroflächen an Robert Half in Eschborn

Die Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG hat im Bürogebäude Kö-Campus in Eschborn, Kölner Straße 10, ca. 1.400 m² Bürofläche angemietet. Das insgesamt ca. 17.000 m² umfassende Bürogebäude wird vom Investmentmanager Cilon gegenwärtig saniert und vermietet. Der Personaldienstleister zieht voraussichtlich zum Dezember 2017 aus der Frankfurter City West nach Eschborn. Dort sitzt das Unternehmen in der Mainzer Landstraße 50. JLL war bei dieser Anmietung im Rahmen eines exklusiven Alleinsuchauftrags vermittelnd für Robert Half tätig.

.

Cilon hat das Haus als zweites Objekt in der Kölner Straße in Eschborn Mitte 2016 für eine internationale Investorengemeinschaft nahezu leerstehend erworben. Mit der Vermietung an Robert Half ist das Projekt jetzt nach nur knapp einem Jahr zu knapp 70% vermietet.



Mit dem Ankauf des Gebäudes Kölner Straße 3 Ende Juli hat der Investmentmanager inzwischen sein Portfolio in der Straße auf drei Immobilien erhöht. Die letzte Akquisition ist das dritte von vier Gebäuden, die Anfang der 90er Jahre von der DEGI errichtet wurden und nun in den Bestand Cilon wechselte, um Teil des Kö-Campus zu werden. Es verfügt über knapp 12.000 m² Büro- und Lagerfläche sowie über mehr als 220 PKW-Stellplätze. Blackolive war beratend tätig.



Unter dem Namen Kö-Campus wird der Investor die drei Gebäude Kölner Straße 3, 10 und 12 in den nächsten Monaten weiter repositionieren und dabei intensiv in eine zeitgemäße Gestaltung der Gebäude investieren. „Wir konnten in den vergangenen 12 Monaten in Summe fast 14.000 m² Bürofläche vermieten. Das von uns konzipierte Produkt hat damit offensichtlich ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und trifft auf die Bedürfnisse der Mieternachfrage“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Philipp Feldmann.