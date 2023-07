Cilon vergibt drei Prokura

Cilon hat zum 01.07.2023 Lara Eisenmann (33) zur Prokuristin ernannt. Bereits seit dem 01.01.2023 verfügen zudem Katja Rüdiger (48) und Marco Ackermann (36) über Prokura. Alle drei ergänzen gemeinsam das Führungsteam um Unternehmensgründer Dr. Philipp Feldmann.

„Wir haben uns im Team dazu entscheiden, uns im Sinne einer agilen Organisation aufzustellen. In diesem Zuge verzichten wir weitestgehend auf hierarchische Strukturen. Vielmehr organisieren wir Aufgaben im Team und lösen Herausforderungen gemeinsam gemäß unseren jeweiligen Erfahrungen, Stärken und Kompetenzen“, sagt Dr. Philipp Feldmann, Geschäftsführer der Cilon GmbH.



Ackermann ist seit Januar 2018 im Unternehmen und hat seither zahlreiche Transaktionen begleitet. Zuvor war er mehrere Jahre bei Corpus Sireo, heute Swiss Life Asset Managers, tätig. Eisenmann gehört seit September 2019 zum Cilon-Team. Die Immobilienökonomin und Projektmanagerin war zuvor für EY aktiv. Rüdiger stieß im Oktober 2022 zum Unternehmen und treibt mit dem Team in München das Wachstum in Süddeutschland voran. Die frühere Leiterin des Münchner Standorts der Beos AG war zuletzt Leiterin des Fiskal-Immobilienportfolios der Erzdiözese München und Freising.