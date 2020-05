Cilon kauft erneut im Gewerbegebiet August-Schanz-Straße

Die Cilon GmbH hat seinen zweiten Grundstücksankauf in der August-Schanz-Straße im Frankfurter Norden getätigt. Für eine deutsche Investorengemeinschaft hat der Investmentmanager das Gewerbegrundstück in der August-Schanz-Straße 25 erworben. Cilon hält bereits seit Januar 2019 die Nachbarliegenschaft, das ehemalige Rodenstock-Areal in der August-Schanz-Straße 23, im Bestand und repositioniert diese aktuell durch aufwendige Sanierung [wir berichteten]. Der Vermietungsstand konnte Cilon erfolgreich auf über 90% steigern. Das dort bereits erfolgreich umgesetzte Konzept soll nunmehr auf das unbebaute, ca. 2.100 m² große neu erworbene Nachbargrundstück übertragen werden.

Profitieren wird der Standort zudem über die geplante Verlängerung der U5, für die seit letztem Jahr die Finanzierung steht. Künftig soll sie Linie vom Römerhof übers Europaviertel und den Hauptbahnhof via Nordend an Preungesheim vorbei bis zum Frankfurter Berg führen und u.a. eine neue Station „August-Schanz-Straße“ erhalten. Die Inbetriebnahme ist laut VGF aber frühestens ab 2025 denkbar.



Neben dem Investment in der Mainmetropole kaufte der Investmentmanager ein ca. 19.000 m² großes Grundstück in der Rheinallee in Grenzach-Whylen, welches derzeit langfristig als Parkfläche an ein internationales Pharmaunternehmen vermietet ist. Das Grundstück befindet sich im Landkreis Lörrach auf der deutschen Seite des Dreiländerecks Deutschland, Frankreich und Schweiz. Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Hartmann GmbH war beratend tätig.