Nach dem erfolgreichen Ankauf einer Lager- und Logistikimmobilie im 30 km entfernten Hofheim , sichert sich Cilon im Auftrag einer deutschen Investorengemeinschaft eine weitere Lagerimmobilie in der Region. Die neu akquirierte Liegenschaft liegt in Groß-Gerau und liegt unmittelbar an der A67.

[…]