Cilon erwirbt 46.600 m² großes Areal in Dornstadt

Cilon weitet seine Aktivitäten im süddeutschen Raum aus und hat für eine deutsche Investorengemeinschaft ein Gewerbegrundstück im baden-württembergischen Dornstadt erworben. Das gut 46.600 m² große, nahezu unbebaute Areal wird derzeit von der DB Intermodal Services GmbH als Container-Lagerfläche und Umschlagplatz genutzt. Über den Kaufpreis wurde mit dem Privatverkäufer Stillschweigen vereinbart.

.

Die Liegenschaft befindet sich in der Hugo-Junkers-Straße 4 im Dornstädter Gewerbegebiet Himmelweiler und ist über die A7 und A8 sowie das Schienennetz optimal an den Großraum Ulm sowie darüber hinaus an die wichtigsten Verkehrsachsen in alle Himmelsrichtungen angebunden. Das Grundstück ist aktuell vollständig an die DB Intermodal Services GmbH vermietet.



„Das Areal ist nicht nur aufgrund seiner Lage und der langfristigen Vermietung an einen bonitätsstarken Mieter attraktiv. Aus seiner Ausweisung als Industriegebiet und der aktuellen Nutzung als Freilager resultiert ein großes Potenzial zur Nachnutzung, zum Beispiel für Logistik verschiedenen Zuschnitts“, sagt Altangadas Altankhuyag, Transaktionsmanager bei Cilon.



Begleitet wurde die Transaktion von HB Real Estate & Consulting. Juristisch beriet Hogan Lovells. Die steuerrechtliche Prüfung oblag Ebner Stolz.