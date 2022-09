Cilon eröffnet in München und kauft an

Cilon erschließt Süddeutschland und ist neben Frankfurt nun auch in München vertreten. Die Leitung des neuen Standorts in der Ludwigstraße übernimmt ab 1. Oktober 2022 Katja Rüdiger (47). Ihre Aufgaben umfassen neben der Projektakquisition den weiteren Aufbau des Teams, das künftig das Wachstum von Cilon im süddeutschen Raum vorantreibt. Nach den bereits erfolgten ersten Ankäufen in Dornstadt bei Ulm [wir berichteten] und Grenzach-Whylen (Baden-Württemberg) wurde nun eine dritte süddeutsche Liegenschaft in Hohenbrunn südlich von München erworben.

Katja Rüdiger ist Leiterin des Fiskal-Immobilienportfolios der Erzdiözese München und Freising. Von 2006 bis 2020 war die diplomierte Architektin mit zusätzlichem Masterabschluss in Real Estate Management mit kurzer Unterbrechung bei der Beos AG in Berlin und München tätig. Ab 2013 war sie als Niederlassungsleiterin und Prokuristin zunächst für den gesamten süddeutschen Raum verantwortlich. Seit 2015 prägte sie das starke portfolio- und teamseitige Wachstum der Niederlassung München mit mehr als 20 Transaktionen im Großraum München sowie in Augsburg, Nürnberg, Ulm und Regensburg.



„Katja Rüdiger ist eine ausgewiesene Expertin bei der Akquisition, Revitalisierung und beim laufenden Asset-Management von komplexen Gewerbeimmobilien. Außerdem versteht sie sich darauf, Teams aufzubauen und zu führen. Mit ihrer Expertise im Münchner und süddeutschen Raum werden wir unsere Präsenz bereits kurzfristig ausbauen“, sagt Dr. Philipp Feldmann, Geschäftsführer der Cilon GmbH.



„Die Transformation von Gewerbeimmobilien, seien es Büro- und Geschäftshäuser, Unternehmens-, Lager- und Logistikimmobilien oder Gewerbeparks, steht im Zentrum gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Aufgabenstellungen – von Nachhaltigkeit über urbane Industrie und Logistik bis hin zu neuen Arbeitswelten. Ich freue mich sehr darauf, diese Aufgaben mit dem bestehenden und künftigen Cilon-Team in Angriff zu nehmen“, sagt Katja Rüdiger, Niederlassungsleiterin München der Cilon GmbH.



In Hohenbrunn im Landkreis München hat Cilon für eine deutsche Investorengemeinschaft eine Gewerbeimmobilie mit insgesamt 7.500 m² Mietfläche erworben. Das Anfang der 70er Jahre errichtete und mehrfach baulich ergänzte Multi-Tenant-Objekt im Gewerbegebiet Riemerling in der Otto-Hahn-Straße 11 bietet Produktions-, Lager- sowie Büroflächen und ist kleinteilig vermietet. Durch altersbedingt notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen, die erforderliche Aufwertung der derzeit rund 2.500 m² leerstehenden Flächen sowie deren Neuvermietung verfügt die Liegenschaft über signifikantes Wertschöpfungspotenzial. InProReal hat die Transaktion vermittelt. Rechtlich beraten haben Ashurst sowie Ebner Stolz.