CIBT mietet am Frankfurter Opernplatz an

Die CIBT VisumCentrale GmbH mietet rund 320 m² Bürofläche in der Hochstraße 53 am Opernplatz in Frankfurt. Der Visum- und Reisepassdienstleister wird hier im vierten Quartal 2022 seine neuen Räumlichkeiten beziehen. Die Gesamtfläche des in der Innenstadt gelegenen Büro- und Geschäftshauses beträgt rund 2000 m². Eigentümer der Immobilie ist Swiss Life Asset Managers. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses im Rahmen einer weltweiten Mandatierung des Savills Occupier Services exklusiv für den Mieter tätig.

.

„Wir freuen uns, für CIBT VisumCentrale erneut eine zentral gelegene und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Bürofläche gefunden zu haben. Der Standort ist ideal angeschlossen und befindet sich in einer der exklusivsten Innenstadtlagen in Frankfurt“, sagt Christian Krieg, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Frankfurt. Savills hatte den Mieter bereits 2017 bei der Anmietung der bisherigen Bürofläche in der Weißfrauenstraße beraten.