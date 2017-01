Christopher Wunderlich wechselt von JLL zu BNPPRE

Christopher Wunderlich

BNP Paribas Real Estate hat Anfang Januar den Bereich Retail Services in Frankfurt weiter verstärkt und mit Christopher Wunderlich (43) einen neuen Leiter für das regionale Team gewinnen können. Als Director Retail Advisory wird der Diplom-Immobilienwirt gemeinsam mit seinem Team die Retail-Aktivitäten von BNP Paribas Real Estate sowohl in Frankfurt als auch im gesamten Rhein-Main-Gebiet sowie den angrenzenden Regionen in Süddeutschland vorantreiben und weitere Potenziale erschließen.

Christopher Wunderlich war vor seinem Wechsel zu BNP Paribas Real Estate 15 Jahre lang im Retail-Bereich von Kemper’s/JLL tätig, unter anderem als Vermietungsleiter der Frankfurter Retail-Abteilung.