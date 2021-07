Seit dem 1. Juli 2021 wurde Christopher Weiß auf der Mitgliederversammlung am 22.6.2021 in den geschäftsführenden Vorstand des BFW Landesverbandes Berlin/Brandenburg e. V., dem Spitzenverband der privaten mittelständischen Immobilienwirtschaft in der Hauptstadtregion berufen. Der Potsdamer Immobilienentwickler freut sich auf die neue noch verantwortungsvollere Aufgabe im Verband.…

[…]