Christopher Lutz ist Produktchef beim PropTech Mietz

Christopher Lutz ist neuer Chief Product Officer (CPO) beim Startup Mietz GmbH, dem „Tinder für Wohnungen“. Er wird bei Mietz Produktstrategie und -management verantworten, um das Geschäftsmodell einer komplett digitalisierten Vermietungsplattform erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam mit dem Team wird er die technologische Entwicklung der Plattform vorantreiben.

Nach seinem Masterstudium in Wirtschaftsinformatik an der TH Wildau war Lutz in mehreren Managementpositionen bei mittelständischen Firmen tätig. Als geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Softwareentwicklers mit Aktivitäten in 120 Ländern leitete er über sechs Jahre hinweg die IT-Projekte des Unternehmens. Seine langjährigen Erfahrungen bringt er nun bei Mietz ein.