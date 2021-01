Christopher Kunze rückt in die Führungsetage von BayernCare

Christopher Kunze

Christopher Kunze rückt in die Geschäftsführung der BayernCare auf, einem Beteiligungsunternehmen von Sontowski & Partner Group und Mauss Bau. Die künftige Doppelspitze soll die weitere Expansion im Segment seniorengerechtes Wohnen vorantreiben.

Christopher Kunze wird zum 1. Februar 2021 gemeinsam mit Robert Wießner die Geschäftsführung der BayernCare übernehmen. Der 31-jährige trat 2014 ins Unternehmen ein und übernahm nach Stationen als Junior-Projektentwickler und Projektentwickler im vergangenen Jahr die Kaufmännische Leitung. Vor seiner Tätigkeit bei der BayernCare sammelte er in Leipzig Erfahrungen im Planungsbereich bei der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen. Christopher Kunze verfügt über Abschlüsse im Wirtschaftsingenieurwesen der HTWK Leipzig und Immobilienökonomie der IREBS an der Universität Regensburg.



„Der Seniorenimmobilienmarkt kristallisiert sich derzeit als einer der wichtigsten und solidesten Märkte heraus, der aber sicherlich auch neue Ideen und Konzepte braucht. Christopher Kunze bringt hier sehr viel Innovationsstärke mit und wird insbesondere die Weiterentwicklung moderner Seniorenwohnkonzepte verantworten“, erläutert Klaus Jürgen Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner Group.



Die BayernCare, die seit den 90er Jahren bereits Seniorenimmobilien realisiert, hat sich jüngst auf das Thema seniorengerechtes Wohnen fokussiert. In den nächsten Jahren will das Unternehmen neben der Entwicklung klassischer Senioren- und Pflegeimmobilien verstärkt auf die Entwicklung moderner Seniorenwohnkonzepte setzen, die seniorengerechtes Wohnen mit individuellen Servicekonzepten und Betreuungsmöglichkeiten kombinieren. Ein solches Projekt wurde gerade in Litzendorf bei Bamberg abgeschlossen.