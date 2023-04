Christopher Krämer folgt auf Bertram Koch bei BNPPRE

Christopher Krämer

Christopher Krämer, bislang Director National Investment, leitet seit März 2023 das Regional Office Investment-Team in Frankfurt. Er folgt auf Bertram Koch, der sich dazu entschieden hat, seine Tätigkeit als Abteilungsleiter nach knapp 15 Jahren abzugeben.

Krämer kennt das Unternehmen und den Frankfurter Investmentmarkt bis ins Detail und bringt für seine neue Aufgabe die besten Voraussetzungen mit: Der Immobilienökonom und Master in Real Estate Investment & Finance startete seine Karriere 2008 als Auszubildender bei BNP Paribas Real Estate und war anschließend im Frankfurter Office Advisory-Team tätig. Nach einer Zwischenstation in der Investment-Abteilung von DTZ kehrte er zu BNP Paribas Real Estate zurück und unterstützte seit 2015 das regionale Office Investment-Team in Frankfurt. Seit 2018 war er als Director National Investment für das National Investment-Team (NIT) des Unternehmens tätig.



„Wir freuen uns, diese Schlüsselposition im Rhein-Main-Gebiet mit einem so erfahrenen Kollegen und Investment-Experten besetzten zu können. Mit seinem Know-how wird er die Aktivitäten von BNP Paribas Real Estate in dieser Region weiterentwickeln und unsere bereits sehr gute Marktposition noch weiter ausbauen. Bertram Koch danken wir für sein langjähriges Engagement und seine herausragende Leistung, auf die wir jetzt aufbauen können“, betont Nico Keller, Deputy CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland.