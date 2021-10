Christoph Westphal wechselt von Deloitte zu JLL

Christoph Westphal (48) wird ab dem 1. November den bei JLL neu geschaffenen Capital Markets Hub als Head führen. Westphal kommt von Deloitte, wo er die vergangenen zwölf Jahre arbeitete – die letzten viereinhalb davon als Managing Director und Geschäftsführer der Deloitte Corporate Finance GmbH.

Mit dem Capital Markets Hub hat JLL eine zentrale Einheit geschaffen, die regionale Teams über alle Assetklassen hinweg unterstützt, bundesweite Projekte und Portfolios betreut und als Inkubator für die Weiterentwicklung der JLL-Dienstleistungen in diesem Marktsegment dient. So wird beispielsweise die Kompetenz für Sale & Lease Back-Verfahren dort gebündelt.



„Mit Christoph Westphal übernimmt ein exzellenter Transaktionsfachmann den Capital Markets Hub. Mit seiner breiten Erfahrung als Berater und Kenner der Immobilienwirtschaft wird er diese neue Einheit prägen und schrittweise ausbauen. Als Teamplayer wie als Führungskraft hat er die idealen Voraussetzungen, um unternehmerisches Denken und höchste Qualitätsansprüche zu etablieren. Damit werden wir unsere Dienstleistungen noch agiler und effizienter anbieten können“, so Jan Eckert, Head of Capital Markets DACH.