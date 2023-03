Christine Bernhofer wechselt von Swiss Life zu Real I.S.

Christine Bernhofer

© Swiss Life

Dr. Christine Bernhofer wechselt von Swiss Life AM in den Vorstand der Real I.S. AG. Sie wird ab Oktober bei der BayernLB-Tochter Dr. Pamela Hoerr ersetzen, die im Februar zur Deutschen Pfandbriefbank Pbb gewechselt ist, um dort die neue Investmentmanagement-Sparte aufzubauen [wir berichteten].

Dr. Christine Bernhofer verantwortet aktuell als COO von Swiss Life Asset Managers Deutschland die Entwicklung und das Management regulierter sowie nicht regulierter Fondsprodukte und Vehikel für Immobilien- und Wertpapieranlagen deutschen Rechts. Sie ist zudem Geschäftsführerin und CEO der Swiss Life KVG, über die Swiss Life Asset Managers Immobilienfonds für institutionelle und private Anleger anbietet. In ihren Verantwortungsbereich fallen dort unter anderem die Entwicklung der Unternehmensstrategie, der Vertrieb, das Fondsmanagement, der An- und Verkauf sowie das Assetmanagement.



„Wir sind hocherfreut, die Berufung von Dr. Christine Bernhofer in den Vorstand der Real I.S. AG bekannt zu geben. Christine Bernhofer ist eine herausragende Führungspersönlichkeit der Immobilienbranche mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung und verfügt über eine exzellente Fachexpertise. Besonders hervorzuheben sind ihre tiefgehenden Kenntnisse bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien sowie im Bereich des Fonds- und Assetmanagements“, kommentiert Gero Bergmann, Vorstand der BayernLB und Aufsichtsratsvorsitzender der Real I.S.