Christina Ofschonka ist Preisträgerin des diesjährigen Awards „Managerin des Jahres“ in der Immobilienwirtschaft. Die 39-Jährige ist Managing Director / Head of Core Funds bei der in Düsseldorf und Frankfurt ansässigen Fondsmanagement-Plattform AEW Invest GmbH. Ofschonka hat die Auszeichnung am 1. Juni 2022 im Rahmen des Real Estate Summit Women in

Fotos: Feldhoff & Cie. GmbH



[…]