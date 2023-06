Christina Geib ist neue CFO bei Quest

Christina Geib

Seit April 2023 komplettiert Christina Geib (51) das Management bei Quest Investment Partners. Als Chief Financial Officer (CFO) verantwortet die Diplom-Kauffrau neben der kaufmännischen Steuerung und dem Controlling der verschiedenen Gesellschaften auch die Bereiche Personal und IT sowie die weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Geib bringt über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen mit. Sie kommt von der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, wo sie in den letzten acht Jahren als Chief Financial Officer und zuletzt als Chief Operating Officer tätig war. Davor leitete sie über fünf Jahre den Bereich Finance & Accounting bei der internationalen Immobiliengesellschaft Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH. Bei der Dresdner Bank war sie Head of Financial Accounting Group, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau war sie als Projektleiterin für die IFRS-Umstellung verantwortlich. Ihre berufliche Laufbahn begann Geib bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC, für die sie sechs Jahre tätig war, zuletzt als Managerin. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau und erwarb in den USA die Qualifikation zur Certified Public Accountant.