Christin Schulz übernimmt Regionalleitung bei Aurelis Hamburg

Christin Schulz

© Aurelis / Adele Marschner

Seit 1. Mai 2019 ist Christin Schulz neue Leiterin der Aurelis Region Nord in Hamburg. Damit wird sie künftig für die Immobilienprojekte und Mieterbetreuung in Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Berlin, Sachsen und Thüringen verantwortlich sein. Torsten Wollenberg, bisheriger Regionalleiter, scheidet aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

.

Wollenberg war seit 2007 bei Aurelis und verantwortete zunächst den Bereich Vertrieb in der Region. 2013 rückte er in die Position des Regionalleiters auf. Unter seiner Führung wurde beispielsweise das Projekt Mitte Altona in Hamburg und die Entwicklung des Hauptgüterbahnhofs in Hannover vorangetrieben.



Christin Schulz ist seit 2017 bei der Aurelis Region Nord für den Bereich Asset Management verantwortlich. Zu ihren Aufgaben zählte bisher vor allem die strategische Steuerung und Optimierung des Immobilienbestandes sowie die Mieterbetreuung. Zuvor war Schulz bei der Jones Lang LaSalle SE beschäftigt, zum Schluss als Prokuristin und Teamleiterin für den Bereich Industrial Agency Hamburg.