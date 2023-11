Christie verstärkt alle drei deutschen Niederlassungen

Christie & Co verstärkt das deutsche Team in allen drei Niederlassungen. Mit Robin Barth und Hannes Schied bekommt das Hotelteam in Berlin und München tatkräftige Unterstützung, während mit André Schäfer das Healthcare-Team in Frankfurt erweitert wird.

Nach einem einjährigen Sabbatical kehrte Robin Barth im Oktober 2023 als Associate Director Investment & Letting in das Berliner Büro zurück. Er startete seine Karriere bereits 2018 bei Christie & Co in München, von wo aus er mehrere namhafte Transaktionen erfolgreich begleiten konnte. Barth unterstützt von Berlin aus unsere Mandanten bei Hoteltransaktionen in ganz Deutschland und ist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen bestehender und zukünftiger Mandanten.



Hannes Schied ist seit November 2023 bei Christie & Co als Head of Consultancy Hotels Germany tätig und von München aus für den Geschäftsbereich der Beratung und Bewertung von Hotelimmobilien in der DACH und CEE Region verantwortlich. Unmittelbar zuvor war Schied bei der Treugast als Director Consulting tätig und hat zahlreiche Beratungsmandate in Deutschland bzw. dem Alpenraum verantwortet. Internationale Projekt- und Arbeitserfahrung hat er durch seine langjährige Tätigkeit bei Horwath HTL gesammelt, wo er unter anderem als Geschäftsführer die Büroeröffnung in Dubai leitete. In dieser Zeit konnte er nicht nur Projektentwickler, Hotelgruppen und Investoren unterstützen, sondern war auch für einige Tourismusministerien im Mittleren Osten beratend tätig. Ergänzt durch seine Rollen als Eigentümervertreter diverser Kapitalgesellschaften und Investoren, verfügt Schied über umfangreiches Wissen zu Markt- und Standortanalysen, Machbarkeitsstudien, Investitionsanalyen und -bewertungen sowie Hotelbetreibersuchen, Vertragsverhandlungen und der Finanzierungsvermittlung.



Ebenfalls seit November ist André Schäfer bei Christie & Co und erweitert als Consultant das Healthcare-Team Deutschland in der Frankfurter Niederlassung. Schäfer war zuvor bei einem renommierten Beratungsunternehmen tätig, welches sich auf die Bereiche Pflege- und Sozialwirtschaft spezialisiert. Dort arbeitete er mit Betreibern zusammen und unterstützte diese bei pragmatischer und zielorientierter Lösungsfindung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit ihrer Einrichtungen. Als Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen bringt er ein tiefes Verständnis für die komplexen Herausforderungen dieser Branche mit.