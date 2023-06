Christie ernennt Head Of Healthcare Deutschland

Christie & Co gibt die Ernennung von Marlon Schramm zum neuen Head of Healthcare Germany bekannt. Diese strategische Besetzung ist Teil der Expansion von Christie & Co im Bereich Pflege-, Gesundheits- und Seniorenimmobilien mit besonderem Fokus auf den wichtigen deutschen Markt.

Das vorrangige Ziel des Head of Healthcare Germany ist der Auf- und Ausbau eines deutschen Makler- und Beraterteams, welches Eigentümer, Betreiber und Investoren von HealthCare Immobilien umfassend betreuen wird. Dazu gehören Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf genauso wie Vermietung und Verpachtung von HealthCare Immobilien. Um Kunden bei der Navigation durch die Komplexität des deutschen Gesundheitsmarktes zu unterstützen, wird das Angebot von Christie & Co um strategische Beratung, Marktknowhow und Immobilienbewertungen abgerundet.



Schramm bringt eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen zu Christie & Co, welche er zuletzt im Healthcare Team von BNP Paribas Real Estate in Düsseldorf sammeln konnte. Auch seine akademische Laufbahn hatte sich stets um das Thema „Pflegeimmobilien“ gedreht. Aufgrund diverser erfolgreich durchgeführter Mandate im Gesundheitsbereich ist er mit den Feinheiten der Vermittlung, Beratung und Bewertung von HealthCare Immobilien bestens vertraut.