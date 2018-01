Christie & Co verstärkt Team in Frankfurt und München

Gleich drei neue Gesichter verstärken ab sofort das Team von Christie & Co in Deutschland. Mattes Thäsler und Leopold von Veltheim werden jeweils in Frankfurt und München die bestehenden Transaktionsteams erweitern. Ricarda Glas verstärkt das Beratungs- und Bewertungsteam, ebenfalls in München.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Steigenberger Hotel Group Christie + Co Germany Christie & Co Frankfurt

„Wir freuen uns aktuell über einen besonders aktiven Hotelmarkt in Deutschland. Der Trend zu B- und C-Destinationen erweitert unsere Kernmärkte zusätzlich. Um unseren Kunden weiterhin eine flächendeckende persönliche Betreuung zu gewährleisten verstärken wir unser Team rechtzeitig.", erklärt Lukas Hochedlinger, Managing Director Central & Northern Europe bei Christie & Co.



Mattes Thäsler und Leopold von Veltheim sind für den Aufbau von Beziehungen mit Hoteleigentümern und potentiellen Käufern verantwortlich, sowie für die Betreuung von Transaktionsprozessen und Betreibersuchen.



Thäsler war vor seiner Zeit bei Christie & Co in diversen 5-Sterne Luxushotels tätig, wo er sich fachliches Know-how im Bereich der Hotellerie aneignen konnte. Zu seinen Stationen zählten dabei unter anderem Mandarin Oriental Hotels & Resorts, IHG Group sowie Renaissance Hotels & Resorts und die Althoff Collection in Ländern wie Schweiz und Großbritannien. Darüber hinaus hat er einen Abschluss in Tourismusmanagement von der Cornell University, New York.



Von Veltheim startete seine Tourismuskarriere im bekannten 5-Sterne-Hotel Bayerischer Hof in München. Darüber hinaus war er bei diversen Gastronomiebetrieben geschäftsführend tätig und beteiligt. Erfahrungen in der Immobilienbranche sammelte er als Immobilienmakler bei der deutschlandweit tätigen Immobilienfirma Planet Home Group GmbH.



Ricarda Glas unterstützt das von Kay Strobl geleitete Beratungs- und Bewertungsteam als Junior Consultant in unserer Münchner Niederlassung. Glas schloss erfolgreich die International University of Applied Sciences in Bad Honnef (IUBH) mit dem Doppel-Bachelor of Science in International Hospitality Management ab. Ihre Karriere startete sie mit einem Management Trainee Programm bei Meliá Hotels International und hat sich seitdem mehrjährige Erfahrung in der deutschen und österreichischen Hotellerie angeeignet. Zu ihren Stationen zählen unter anderem internationale Hotelketten wie A-Rosa, Hyatt und Steigenberger.





Von links nach rechts: Ricarda Glas, Mattes Thäsler und Leopold von Veltheim