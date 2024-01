Christie & Co verliert Deutschlandchef Ploppa an EY Real Estate

Benjamin Ploppa

Nach vier Jahren als Deutschlandchef bei Christie & Co ist Benjamin Ploppa (55) als Head of Hospitality zum Jahresbeginn ins Hotelteam von EY Real Estate gewechselt. Dessen Beratungsschwerpunkte liegen auf der Transaktionsberatung, Projektstudien, der Betreiberselektion, der Bewertung sowie der ESG- und Technical-Due-Diligence.

Der diplomierte Betriebswirt (Hochschule München) und Immobilienökonom (IREBS) ist ausgewiesener Hotelexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung. Bis 2023 war er Deutschlandchef des Hotelteams von Christie & Co. Zuvor verantwortete er bei BNP Paribas REIM die Hotelinvestmentstrategie in Deutschland und Europa. Auch die operative Seite kennt er durch die Umsetzung der Asset-Light-Strategie bei Accor. Davor leitete er die Abteilung Hotel Acquisitions & Sales der Deka Immobilien, etablierte bei Deloitte die Touristik & Hospitality Services in Deutschland und war als Consultant bei PKF in München tätig.



„Hotels benötigen als Betreiberimmobilien spezifisches Know-how, das wir in unserem Hotelteam bündeln und mit Benjamin nun noch einmal signifikant stärken konnten. Gemeinsam werden wir unsere führende Stellung im Hospitality-Segment weiter ausbauen und Eigentümern, Investoren und Betreibern tatkräftig zur Seite stehen", sagt Florian Schwalm, Managing Partner bei EY Real Estate.