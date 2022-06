Christiane Kunisch-Wolff verlässt Aareal Bank

Die Aareal Bank verliert kurz nach der Übernahme durch die Finanzinvestoren ihren Vorstand Christiane Kunisch-Wolff. Wie es in einer Mitteilung heißt, geht sie „aus persönlichen Gründen“. Ihre Nachfolge tritt Nina Babic an.

.

Die Bestellung von Christiane Kunisch-Wolff zum Vorstand endet laut der Aareal Bank mit Ablauf des 30. Juni 2022. Gleichzeitig wird Nina Babic zum 1. Juli 2022 als Chief Risk Officer und ihre Nachfolgerin in den Vorstand bestellt.



Christiane Kunisch-Wolff war seit März 2016 als Chief Risk Officer der Aareal Bank Gruppe tätig und verantwortete von Beginn an die Funktionen Risk Controlling, Compliance, Geldwäsche, Informationssicherheit und Datenschutz. Später kamen die Bereiche Regulatory Affairs und Credit Management inklusive der Marktfolgeeinheiten, Workout, Valuation & Research sowie der Zahlungsverkehr hinzu. Sie hatte mit ihrer Tätigkeit bei der Aareal Bank die dritte Vorstandsposition bei einer Bank übernommen.



Nina Babic ist seit dem 1. Juni 2021 Generalbevollmächtigte und verantwortet das Kreditmanagement der Aareal Bank. Hier werden in der Markfolge zusammen mit den Marktbereichen die Kreditentscheidungen bei Neu- und Bestandsgeschäft bewertet sowie Kredit- und Kontrahentenkreditrisiken überwacht. Zwischen 2016 und 2021 leitete Nina Babic den Bereich Corporate Affairs, berichtete an den CEO und verantwortete das Vorstands- und Aufsichtsratsbüro sowie die Rechtsabteilung und das Projekt- und Kreditportfolio-Management.