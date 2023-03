Christiane Helm neue Leiterin des Rechnungswesens der Gebau

Die Gebau GmbH hat Christiane Helm als Leiterin des Rechnungswesens gewinnen können. Helm wird sich neben der fachlichen und disziplinarischen Führung der Abteilung intensiv um die Prozesse im Zusammenhang mit der Digitalisierung in ihrem Bereich kümmern und berichtet an Jan Vernaleken, Geschäftsführer der Gebau GmbH. Helm verfügt über langjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen in der Immobilienwirtschaft und war zuletzt für ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.

