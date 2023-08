Christian Sundquist wechselt von DIC Asset zu JLL

Christian Sundquist wird ab September die zuletzt vakante Rolle des Team Leader Retail Investment West bei JLL übernehmen. Der Diplom-Immobilienökonom kommt von der DIC Asset AG, wo er zuletzt als Head of Value Add tätig war. Zuvor war er als Head of Commercial Transactions für die Abrdn Investments Deutschland AG sowie als Team Leader Fund Management bei der DG Anlage Gesellschaft tätig.

.

Sundquist wird mit seinem Team die Standorte Frankfurt, Düsseldorf und Köln sowie die jeweils umliegenden Regionen betreuen und an Sarah Hoffmann berichten. Ab Oktober wird auch Jakob Richter von Quest wechseln und so das Team ergänzen. Der Diplom-Kaufmann war zuvor bereits für Cushman & Wakefield im Bereich Einzelhandelsinvestment tätig.



„Mit dem Start von Christian Sundquist als neuer Team Leader West schließen wir unsere bundesweite Neuausrichtung im Bereich Retail Investment ab. Somit sind wir in den Regionen Nord, Süd, Ost, West mit einer starken Lokalpräsenz und im Markt etablierten Kollegen tätig. Ergänzt werden die Regionen durch unser bundesweit aktives Central Retail Investment Team, das sich mit Shopping Centern und komplexen Portfoliotransaktionen befasst", erklärt Sarah Hoffmann, Head of Retail Investment JLL Germany.