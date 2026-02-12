Christian Schumacher rückt in HansaInvest-Leitung auf

HansaInvest stärkt ihre Führungsebene und beruft Dr. Christian Schumacher zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung. Der Jurist und Finanzexperte verantwortet künftig das neu gebündelte Ressort Governance mit Investmentrecht, Compliance, Risikomanagement und Datenschutz. Mit der Erweiterung auf vier Geschäftsführer reagiert die Service- und Master-KVG auf wachsende regulatorische Anforderungen und komplexe Fondsstrukturen.

.

Schumacher verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor seinem Wechsel zur HansaInvest war er bei der Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in Hamburg für Risiko und Finanzen verantwortlich. Zudem arbeitete er in der Managementberatung sowie für die BMW Group, unter anderem in den USA. Mit seinem Eintritt erweitert sich die Geschäftsführung auf vier Personen: Dr. Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke und Dr. Christian Schumacher.



„Die Stärke eines Unternehmens bemisst sich an der Professionalität und Spezialisierung seiner Fachbereiche. Wir sind uns sicher, mit diesem Schritt die Verantwortungsbereiche gut zu verteilen und den komplexen Strukturen unserer Geschäftstätigkeiten sicher zu begegnen. Mit Dr. Christian Schumacher gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für risikobasierte Steuerungsthemen“, sagt Dr. Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HansaInvest Hanseatische Investment-GmbH.



„Governance-Themen bilden das Rückgrat einer stabilen und zukunftsfähigen Service- und Master-KVG. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen diese Steuerungsfunktionen weiterzuentwickeln und für unsere Kunden erlebbar zu machen – beispielsweise bei der initialen Strukturierung oder im späteren Betrieb von Fondsprojekten. Von dieser Entwicklung wird der weitere Wachstumskurs der HansaInvest nachhaltig abhängen“, sagt Dr. Christian Schumacher, künftiger Geschäftsführer der HansaInvest Hanseatische Investment-GmbH.