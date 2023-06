Christian Schulz-Wulkow wird Vorstandsvorsitzender von Immoebs

Die Mitgliederversammlung des Alumni-Netzwerks Immoebs e.V., hat am Donnerstag ihren Vorstand für eine Amtszeit von zwei Jahren neu gewählt.

.

Bianca Bender (Geschäftsführerin bei Topas Property Management GmbH) wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden Lena Brühne (Geschäftsführerin bei Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG) sowie Maria-Theresia Jais (Senior Real Estate Manager bei ams Osram group) als Beisitzerinnen.



Als erster Vorsitzender neu in den Vorstand gewählt wurde Christian Schulz-Wulkow (Geschäftsführender Gesellschafter, Blacklake Management Partner). Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. Wolfgang Speckhahn (Partner bei TME Associates) als zweiter Vorsitzender, Franz Hrabak (Senior Asset Manager bei Institutional Funds) als Schatzmeister und Bodo Dicke (Capital Markets & Retail Services at ENGEL CANESSA Immobilienberatung) als 3. Beisitzer.



Der neue Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen:



1. Vorsitzender: Christian Schulz-Wulkow; 2. Vorsitzender: Dr. Wolfgang Speckhahn; Schatzmeister: Franz Hrabak; Schriftführerin: Bianca Bender; drei Beisitzende: Lena Brühne, Maria-Theresia Jais, Bodo Dicke.



Die ausscheidenden Vorstände Jörg Lammersen (Geschäftsführer bei JRL Investment & Consulting GmbH), Jan Schöniger MRICS (Head of Investment bei Primus Immobilien AG) und Ralf Pilger MRICS (Managing Director / Geschäftsführer bei Wisag Facility Management Holding GmbH & Co. KG) hatten nicht mehr für den Vorstand kandidiert. In der Mitgliederversammlung wurde ihnen für ihren hervorragenden Einsatz gedankt.