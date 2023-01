Christian M. Schmahl gibt CFO-Posten bei Aareon ab

Der langjährige Aareon-Finanzvorstand Christian M. Schmahl wird sich zum 31. März 2023 aus dem operativen Geschäft zurückziehen und in den Ruhestand gehen. Den Finanzbereich übernimmt ab dem 1. April 2023 der Finanzexperte Dirk Schilling als interimistischer CFO.

.

„Nach elf Jahren intensiver und zukunftsorientierter Tätigkeit für Aareon, habe ich mich für den Rückzug aus dem operativen Geschäft entschieden, um mehr persönlichen Freiraum zu haben. Ich werde mich aber weiterhin Non-Executive-Positionen widmen. Ich blicke auf eine spannende Zeit zurück, in der wir eine agile, performante und digitalisierte Finanzorganisation etabliert haben. Besonders freut es mich, dass ich das organische und anorganische Wachstum von Aareon mitgestalten konnte und wir bereits heute große Schritte in Richtung einer Rule-of-40-SaaS Company gemacht haben. Für den weiteren Wachstumspfad wünsche ich dem Aareon-Team viel Erfolg!“, sagt Christian M. Schmahl, Aareon-Finanzvorstand.



Dirk Schilling war zuletzt über fünf Jahre CFO der Serrala Group, einem globalen Software-Anbieter für automatisierte Finanzprozesse und B2B-Zahlungen, wo er auch die Personal- und Rechtsabteilung verantwortete. Zuvor war er in verschiedenen Firmen tätig, unter anderem auch als CFO bei Alltours.