Christian Dürr verlässt die BVT-Geschäftsführung

Christian Dürr

Nach über 35 Jahren im Unternehmen ist Christian Dürr aus der aktiven Geschäftsführung der BVT Holding Verwaltungs GmbH ausgeschieden.

Dürr war rund 35 Jahre in leitender Position des Geschäftsbereichs Immobilien USA tätig, davon über 30 Jahre als Geschäftsführer. Damit prägte er die erfolgreiche Entwicklung des US-Immobiliengeschäfts der BVT entscheidend mit. Laut des Unternehmens bleibt er dem Haus auch weiterhin in beratender Funktion eng verbunden.



„Christian Dürr als meinem langjährigen Partner in der Geschäftsführung danke ich für sein wirklich außerordentliches Engagement beim Auf- und Ausbau unseres Geschäftsbereichs USA über die vergangenen Jahrzehnte. Er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, BVT als spezialisierten Assetmanager im Bereich der US-Immobilien am Markt zu etablieren. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass er uns auch weiterhin mit seinem exzellenten Sachverstand beratend begleiten wird. Ungeachtet dessen bleiben wir natürlich auch persönlich freundschaftlich eng verbunden,“ so Harald von Scharfenberg, Firmengründer der BVT Unternehmensgruppe.