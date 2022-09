Christian Busse

© Colliers

Christian Busse wechselt von AEW zu Colliers und verstärkt künftig als Associate Director das von Nina Ewald und Regional Manager Anton Holler geleitete Industrie & Logistik Team am Standort Frankfurt.

.

„Mit Christian Busse konnten wir einen erfahrenen Transaktions- und Assetmanager für Colliers gewinnen, der unsere Investment-Beratung mit seinem Unternehmergeist stärken wird. Durch seine Unterstützung können wir für unsere Kunden unter anderem die Synergien zwischen der Vermietung und dem Verkauf von Assets noch besser heben“, sagt Nina Ewald, Head of Industrial & Logistics Frankfurt bei Colliers.



„Aufgrund der nach wie vor sehr guten Prognosen für weiteres Mietwachstum steht die Assetklasse Industrie und Logistik weiterhin stark im Fokus nationaler und internationaler Investoren. Der Raum Frankfurt hat hier mit seiner einzigartigen Infrastruktur eine exponierte Marktstellung und ist unter Mietern und Investoren gleichermaßen beliebt. Daher freue ich mich, dass wir unsere Teamstärke in der Beratung mit Christian Busse als ausgewiesenem Experten erhöhen können“, sagt Anton Holler, Regional Manager Frankfurt bei Colliers.



Christian Busse ist seit mehr als 16 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat seitdem verschiedene Stationen als Investment- und Asset Manager durchlaufen. Bei AEW war er zuletzt als Director Asset Management aktiv. Christian Busse ist ab dem 26. September 2022 Teil des Colliers Teams und wird bereits zur Expo Real in neuer Funktion die aktuellen Marktopportunitäten mit Kunden ausloten.