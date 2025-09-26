Cookie Fehler:

Start ab Oktober

Christian Berger wird Deutschland-Chef bei UBM

UBM Deutschland gewinnt mit Christian Berger einen erfahrenen Rückkehrer als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Ab Oktober 2025 verantwortet er Vertrieb, Vermarktung, Projektentwicklung und Kommunikation.

[…]