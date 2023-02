Christian Bene gründet Immoworqs

Nach rund 4 Jahren hat Christian Bene BNP Paribas Real Estate verlassen, um sein eigenes Maklerbüro ins Leben zu rufen: Immoworqs konzentriert sich auf die Vermarktung und der Beschaffung von Logistik- und Industrieimmobilien in Baden-Württemberg.

Christian Bene, der seit 2018 im Industrial-Service-Team von BNPPRE tätig war und zuletzt die Leitung der Abteilung übernommen hatte, geht künftig eigene Wege. Der Immobilienprofi verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung. Seine Stationen waren die VEMA, die LBBW Immobilien Management GmbH / Süddeutschen Wohnen Management GmbH (heute Vonovia) sowie die die Lutz-Finanz Immobilienvermittlungs GmbH, bei der er in den Verkauf und die Vermietung von Industrie- und Logistikimmobilien einsteigt. In diesem Bereich findet er seine wahre Passion und kommt schließlich Ende 2018 zur BNP Paribas Real Estate GmbH, die in Stuttgart eine neue Niederlassung gründen und dafür branchenversierte Macher suchen. Am Anfang noch auf sich allein gestellt, baut er innerhalb von vier Jahren eine erfolgreiche Abteilung mit sechs Mitarbeitern auf.