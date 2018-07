Lindner Hotels ernennt Christian Badenhop zum Head of Sales

Christian Badenhop

©

Zum 1. August wird Christian Badenhop seine neue Tätigkeit als Head of Sales bei der Lindner Hotels AG beginnen. Er folgt auf Ulrich Pfeiffer, der das Unternehmen gesundheitsbedingt nach 15 Jahren verlassen hat.

Von 2003 bis 2014 war Christian Badenhop für die Worldhotels AG tätig, unter anderem als Regional Director of Sales EMEA. Der internationalen Hotelkooperation hatten sich die Lindner Hotels & Resorts viele Jahre angeschlossen. Zu den Aufgaben von Christian Badenhop gehörten neben der Abteilungsleitung Vertrieb Europa, der globalen Koordination der Verkaufsmaßnahmen und Strategien die Entwicklung eines Mittelstandsprogramms und der strategische Aufbau von Vertriebsallianzen im Bereich MICE. So kam es zu einer engen und guten Zusammenarbeit mit der Sales-Abteilung von Lindner.



Beim MICE-Dienstleister war der 50-Jährige als Vice President Business Development unter anderem für die Erschließung neuer Distributionswege und die Leitung des Key Account Managements zuständig. So auch für die Lindner Hotels, die schon lange die White-Label-Lösung für die Tagungsbuchung von meetago nutzen und besonders die zeitsparenden und strukturierten Prozesse schätzen.



Bei der Lindner Hotels AG möchte Christian Badenhop einen Schwerpunkt auf das Meeting- und Gruppen-Geschäft legen, wo er noch große, auch internationale Volumen sieht. Auch die Positionierung jedes einzelnen Hauses und seiner USP sieht er als eine Kernaufgabe an. Besonders gespannt ist er auf die neue Marke me and all hotels, die ein großes Potential zur Portfolio-Erweiterung in sich birgt.