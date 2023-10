Chocolatier Läderach expandiert in Frankfurt und Mannheim

Der schweizerische Chocolatier Läderach baut sein Filialnetz in Deutschland aus und wird in Kürze in Frankfurt und Mannheim eröffnen. Dazu hat das Unternehmen in Frankfurt am Rathenauplatz 1, am Eingang zur Fressgass, knapp 200 m² Ladenfläche angemietet, wovon rund die Hälfte als Verkaufsfläche geplant ist. Das Geschäft soll im November eröffnen, vorheriger Nutzer des Ladenlokals war Coffee Fellows.

.

In Mannheim ist die Eröffnung im Stammhaus von Engelhorn an den Planken für Dezember geplant. Hier übernimmt der Chocolatier rund 130 m² von Dorothee Schumacher. JLL hat Läderach in Frankfurt und Mannheim beraten und die Anmietungen vermittelt.



Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Läderach produziert exklusiv in der Schweiz und betreibt in Deutschland derzeit 21 Filialen, weltweit sind es 160 Standorte.