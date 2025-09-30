Chocolatier Läderach eröffnet in Berlin-Steglitz

Die Schweizer Premium-Schokoladenmarke Läderach eröffnet noch in diesem Jahr einen Store an der Schloßstraße 27 in Berlin-Steglitz. Auf insgesamt rund 130 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche wird Läderach künftig sein Sortiment präsentieren. Vormieter war Petit Bateau. Die Eröffnung ist für das Weihnachtsgeschäft 2025 geplant und stellt die vierte Filiale von Läderach in der Hauptstadt dar – nach den Standorten in der Tauentzienstraße, im KaDeWe in Schöneberg und der Friedrichstraße in Mitte.

.

„Steglitz ist in Berlin weiterhin ein vom Einzelhandel gut nachgefragter Stadtteil mit überdurchschnittlicher Kaufkraft, wobei die Mikrolage und die richtige Straßenseite auf der Schloßstraße eine immer wichtigere Rolle spielen“, erklärt Simon Frank, Prokurist Vermietung Retail am Berliner Standort von Lührmann. „Läderach hat sich eine Fläche im absoluten Top-Abschnitt der Schloßstraße gesichert, die die bisherigen Berliner Filialen optimal ergänzt.“