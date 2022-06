Nach einer Haltedauer von drei Jahren trennt sich das Fondsmanagement des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Leading Cities Invest wieder von der europäischen Chiquita-Konzernzentrale. Die KanAm Grund reicht das Headquarter am Genfer See an die UBS Fund Management AG weiter. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Fotos: KanAmGrund Group



[…]