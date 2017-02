Chinesisches Investment-Unternehmen mietet historische Villa in München

Villa Möhlstraße 10

Ein chinesisches Investment-Unternehmen hat einen langfristigen Mietvertrag für rund 1.000 m² Bürofläche in der historischen Villa Möhlstraße 10 im Münchner Stadtteil Bogenhausen abgeschlossen. Damit ist der erst kürzlich aufwendig sanierte, barockisierte Solitär vollständig vermietet. Derzeit wird die vom Mieter bereits Anfang 2017 übernommene Fläche durch die Interior Architects Munich (IAM) möbliert und gestaltet. Das Investment-Unternehmen, das künftig von München aus sein Europa-Geschäft tätigt, wurde exklusiv von Knight Frank bei der Anmietung betreut. Eigentümer der Liegenschaft ist ein Privatinvestor.

Die Villa wurde 1896 für Hauptmann Oskar Bischoff gebaut und in der Vergangenheit unter anderem vom Französischen Generalkonsulat sowie einer renommierten Bank und einem Beratungsunternehmen genutzt.



„Das Objekt ist aufgrund seiner Beschaffenheit und seinen Räumen mit hoher architektonischer Qualität eine Rarität auch auf dem Münchner Markt“, sagt Thorsten Kraus MRICS, Director Vermietung/Agency bei Knight Frank in Deutschland. Entschieden hat sich der neue Mieter für die vierstöckige Villa aufgrund der großen Altbauräume, der herrschaftlichen Treppe in der Eingangshalle und die gleichzeitig moderne, exklusive Ausstattung.