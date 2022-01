Die JW Fulfillment GmbH mietet rund 28.000 m² Hallenfläche in Unna. Das asiatische E-Commerce Unternehmen mit Sitz in China eröffnet damit seinen ersten Standort in Deutschland. In der Logistikhalle im Gewerbegebiet war zuvor das Einzelhandelsunternehmen Woolworth ansässig.

Fotos: Ruhr Real



