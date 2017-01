Chinesischer Investor Fosun kauft Teil des Estrella-Komplexes

Der chinesische Mischkonzern Fosun – hierzulande vorrangig durch den Einstieg bei der Privatbank Hauck & Aufhäuser und die im Schulterschluss mit der Frankfurter BHF-Bank gegründete Frankfurter Lebensversicherung bekannt geworden, die nun schlagzeilenträchtig und mit dem Segen der BaFin die 128.000 Leben- und Rentenpolicen der Basler Leben AG (mit Kapitalanlagen in Höhe von 1,72 Milliarden Euro) übernehmen darf – setzt jetzt auch in der Immobilienbranche Anker: Das größte in Privatbesitz befindliche Konglomerat in Festlandchina mit Hauptsitz in Shanghai hat das Bürohaus Theodor-Heuss-Allee 44 im Frankfurter Stadtteil Bockenheim von Fortress gekauft. Kolportiert wird ein Kaufpreis von 50 Millionen Euro.

.

Die nun verkaufte Büroimmobilie - auch als Estrella 1 bezeichnet - entstand zusammen mit der benachbarten Immobilie Theodor-Heuss-Allee 50, das auch als Estrella 2 bezeichnet wird. Beide Immobilien stellen den in 2002 fertiggestellten Estrella-Komplex dar, der ursprünglich als Broker & Office Center (BOC) von der Dresdner Bank genutzt werden sollte. Der gesamte Komplex verfügt über eine BGF von 92.500 m². Die Hausnummer 50 wechselte bereits im vergangenen Jahr den Eigentümer. Seit Januar 2016 gehört es zum Portfolio des Amundi-Fonds OPCIMMO [JP Morgan verkauft Commerzbank-Gebäude in Frankfurt]. Auf die jetzt von Fosun erworbene Büroimmobilie entfällt eine Nutzfläche von rund 34.000 m², die auch nur kurz von der Commerzbank genutzt wurde. Fortress suchte schließlich via Separierung der Räumlichkeiten nach neuen, geeigneten Mietern.



Nach Insider-Informationen wurden die Chinesen bei ihrem ersten deutschen Immobilienkauf von Resolution Property IM beraten, für Fortress übernahmen Cushmann & Wakefield sowie Oceans & Company offensichtlich die Beratung.