Chinesischer Batteriespezialist mietet 90.000 m² im VGP Park Magdeburg

CATL, größter chinesischer Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus, mietet auf Vermittlung von Logivest rund 90.000 m² Logistikfläche im VGP Park Magdeburg. Die insgesamt neun Units verteilen sich auf zwei Hallen und umfassen circa 88.000 m² Lager- und knapp 2.500 m² Bürofläche.

