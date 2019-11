Die Deutsche Hospitality wechselt in chinesische Hände. Die finanzkräftige Huazhu Group hat über eine Tochtergesellschaft die Deutsche Hospitality erworben, die fünf Hotelmarken unter einem Dach: Steigenberger Hotels & Resorts, Maxx by Steigenberger, Jaz in the City, IntercityHotel und Zleep Hot

[…]