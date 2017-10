Chief Risk Officer Hauke Brede verläßt Allianz Real Estate

Eine weitere personelle Veränderung bei der Allianz Real Estate. Wie das Unternehmen heute bekanntgegeben hat, tritt Dr. Hauke Brede nach siebenjähriger Leitung der Risk Managament Funktion als Mitglied des Executive Committee und Chief Risk Officer zurück. Er wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2017 verlassen, um neue berufliche Wege zu gehen.

In seiner Laufbahn hat Brede die Risiko-Abteilung des Unternehmens „erfolgreich geprägt“ und weltweit um die Geschäftsfelder Equity, Debt und indirekte Investments erweitert. Die Einführung von globalen Risikobewertungstools, universellen Standards für das Underwriting und Frühwarnsystemen waren für die Expansion des Unternehmens in den vergangenen sieben Jahren von 17 Mrd. Euro auf 53 Mrd. Euro ganz entscheidend. In seiner Funktion als stimmberechtigtes Mitglied des Investment Committee unterstützte er die Wachstumsstrategie über verschiedene Märkte und Produkte hinweg.



Erst Ende September hatte die Immobilientochter des Allianz-Konzerns bekannt gegeben sich in Westeuropa neu aufzustellen [Allianz RE stärkt Präsenz in West Europa unter Führung von Alexander Gebauer]. Zum neuen CEO der neu aufgestellte Region (Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Spanien und Portugal) wurde Alexander Gebauer berufen. Er bleibt zwar Geschäftsführer und Mitglied des Executive Committee der Allianz Real Estate GmbH, wird jedoch die Funktionen des COO/CFO abgeben. Diese Posten besetzen zukünftig Andreas Steimel (COO) und Holger Braun (CFO). Beide werden Mitglied des weltweiten Executive Committee der Allianz Real Estate.