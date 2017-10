Chemnitz: Stabilität sorgt für wachsendes Interesse

Der Dornröschenschlaf scheint vorbei. Jahrelang war der Immobilienmarkt in Chemnitz im Schatten der boomenden Metropolen Dresden und Leipzig. Während die beiden bevölkerungsreichsten Städte Sachsens von Rekord zu Rekord rasten, galt Chemnitz seit vielen Jahren lediglich als Geheimtipp. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn der Immobilienverband Deutschland Region Mitte-Ost (IVD Mitte-Ost) registriert in seiner aktuellen Ausgabe des Immobilienpreisspiegels für Sachsen und Sachsen-Anhalt ein deutlich gestiegenes Interesse an Immobilien aus der „Stadt der Moderne“. „Die jahrelange Stabilität sowie die spürbaren positiven Entwicklungen der Stadt sind ausschlaggebend dafür, dass sich der Fokus nun nach Chemnitz richtet. Denn im Gegensatz zu Dresden und Leipzig, wo in naher Zukunft kaum noch Wertsteigerungen zu verzeichnen sein werden, beginnt man in Chemnitz gerade erst das enorme Potenzial zu heben“, sagt Swetlana Schindler, Repräsentanzleiterin des IVD Mitte-Ost in Chemnitz.

Kapitalanleger und Eigennutzer profitieren in Chemnitz von einer stabilen Wertbeständigkeit. Die Wohnungsmieten oder auch die Kaufpreise für Baugrundstücke, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zeigen sich seit Jahren robust und sind im sachsenweiten Vergleich der Großstädte vergleichsweise günstig. Sowohl Kapitalanleger als auch Eigennutzer erhalten hier für durchschnittlich geringere Preise gute Angebote. Hinzu kommen namhafte Bildungseinrichtungen, als Maschinenbauzentrum des Freistaates ein wirtschaftlich stabiles Fundament, vergleichsweise hohe Löhne und im Gegenzug dazu niedrige Lebenshaltungskosten. Swetlana Schindler: „All das führt zu einem attraktiven Gesamtpaket, dass junge Menschen anzieht und die Geburtenraten steigen lässt. Die Nachfrage nach Wohnraum jeglicher Art wächst. Chemnitz hat nun die Chance durch eine kluge Lokalpolitik und Stadtentwicklung die richtigen Weichen für weiteres Wachstum zu stellen.“



Potenzial historisch vorhanden

Die wirtschaftlichen Rahmendaten stimmten in Chemnitz schon immer. Bereits während der Industrialisierung erwarb Chemnitz den Spitznamen „sächsisches Manchester“. Maschinenhallen und Fabriken schossen wie Pilze aus dem Boden. Zwischenzeitlich wuchs Chemnitz sogar zu einer der innovativsten und reichsten Städte Deutschlands heran, bevor es mit der Wende einen schmerzhaften Bruch in der sonst so erfolgreichen Stadtgeschichte gab. Heute ist der Abwanderungstrend gestoppt und Chemnitz gilt als bedeutender Wirtschaftsstandort des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie. Hohen Anteil daran hat auch die enge Verknüpfung von Wirtschaft und Forschung durch die Technische Universität sowie dem Frauenhofer Institut. Darin sehen auch die Immobilienexperten des IVD Mitte-Ost nach wie vor Potenzial in vielen Bereichen Chemnitz’ und eine weiter steigende Anziehungskraft von Außen.



Wie stark die Attraktivität der Stadt wächst, zeigt auch das vermehrte Engagement zahlreicher Immobilienprojektentwickler aus Dresden oder Leipzig. Immer häufiger richten diese ihren Fokus nach Chemnitz. Die Gründe liegen auf der Hand. In der „Stadt der Moderne“ sind die historischen Immobilienbestände noch nicht durchgängig saniert. Zudem bietet das Stadtgebiet noch ausreichend Platz für Neubauten, während anderswo die innerstädtische Verdichtung und die daraus resultierenden steigenden Preise nur noch selten Immobilienprojekte lohnenswert erscheinen lassen.



Nachfrage kann nicht immer bedient werden

Davon kann Chemnitz in den kommenden Jahren profitieren. „Wichtig ist aber, dass politisch die passenden Rahmenbedingungen für eine gesunde Entwicklung gesetzt werden. Denn die Nachfrage nach Baugrundstücken, Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäusern zieht an. Schon jetzt kann dabei die Nachfrage nicht immer passend bedient werden. Was folgt ist ein Anstieg der Kaufpreise, der sich derzeit aufgrund wachsender Einkommensverhältnisse nicht negativ auswirkt“, sagt Immobilienexpertin Schindler und erläutert: „ In den vergangenen Jahren stiegen die Spitzenwohnungsmieten um 20 Prozent von 7,50 Euro auf 9 Euro/m² Wohnraum. Freistehende Eigenheime legten zwischen 2013 und 2017 an Wert zu. Wurde vor fünf Jahren rund 140.000 Euro fällig, zahlen Interessenten aktuell bis zu 190.000 Euro.“